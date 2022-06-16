Hedef yine asansör ve yürüyen merdivenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa ettiği asansörlü, yürüyen merdivenli yaya üst geçitleri tahribata uğramaya devam ediyor. Özellikle dezavantajlı gruplar için hayati öneme sahip asansör ve yürüyen merdivenler, kendini bilmezlerin hedefi oluyor.

İZMİT’TE İKİ ÜST GEÇİT HEDEF ALINDI

İzmit’te iki üst geçitte bulunan asansör ve yürüyen merdivenlere zarar verilerek vatandaşların kullanımının önüne geçildi. Üstgeçitlere zarar verenler hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulundu.

KAMU ZARARI OLUŞTU

İzmit Fatma Seher Kara Fatma Üst Geçidi güney asansörü vandalizm nedeniyle geçici bir süre kapatıldı. İç kapı denge ve taşıyıcı tekerlekler, kilit mekanizması, panel patenleri, fotosel ve kapı kayışı zarar gören asansörde binlerce liralık kamu zararı oluştu.

ERBAKAN ÜST GEÇİDİ’NE DE ZARAR VERİLDİ

Diğer yandan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üst Geçidi güney çıkışında yanlış kullanımdan kaynaklı yürüyen merdivenlerin el bandı zarar gördü. Çalışamaz hale getirilen yürüyen merdivende ekipler çalışma başlattı.

UFAK HASARLARIN GİDERİLMESİ AYLARI BULABİLİYOR

Asansör ya da yürüyen merdivenlerin küçük parçalarına zarar verilmesi dahi sistemin devre dışı kalmasına yetebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi anında müdahale ederek hizmete almaya çalışıyor ancak asansör ve yürüyen merdivenlerin tekrardan faaliyete geçebilmesi haftaları hatta ayları bulabiliyor.

ÇALIŞAN MERDİVENLER DURDURULUYOR

Diğer yandan yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna gereksiz yere basılması sonucu merdivenler duruyor. Vatandaşlar yürüyen merdivenlerin arızalı olduğunu düşünerek Büyükşehir’e şikâyet ediyor.