KOTO, Kocaeli Marmara Koleji ile indirim protokolü imzaladı

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin eğitimden sağlığa kadar birçok alanda avantajlı fiyat ve hizmetlerden faydalanması amacıyla protokoller imzalıyor. Kocaeli’nin en geniş kurumsal ailesi KOTO, protokollerine bir yenisini ekledi ve Kocaeli Marmara Koleji ile indirim protokolü imzaladı. KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ve Kocaeli Marmara Koleji Lise Müdürü Yasin Kutluata tarafından imzalanan protokolün töreninde, Okulun Halkla İlişkiler Sorumlusu Yeşim Şener de hazır bulundu.
YÜZDE 10 ORANINDA İNDİRİM
Genel Sekreter Anlıpak, işbirliğinin KOTO’nun geleceği olan genç nesillere hayırlı olmasını dilerken, Kolej Müdürü Kutluata, “Kolejimizin eğitim hizmetlerinde KOTO üyelerinin çocuklarına yüzde 10 oranında indirim sağlanacaktır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen lisesi için uygulanacak olan indirim, KOTO üyeleri için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hacı - VAY BE NE BÜYÜK İŞ BAŞARMIŞLAR YÜZDE 10 İNDİRİM UYGULANACAKMIŞ... AÇ TELEFONU YÜZDE 10 İNDİRİM HERKESE YAPILIYOR.. OKULA GİT PAZARLIK ET YÜZDE 20 DE ALIRSIN.. TİYATRO
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.