16 Haz 2022 - 11:06- Kültür-Sanat G: 16 Haz 2022 - 11:07

Büyükşehir Musiki Derneği Korosu tam 75 yaşında

Sanatla dolu 75 yılı ardında bırakan KBB Korosu, TRT sanatçısı Ayşen Birgör’ün konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde musiki severlerle buluştu

Büyükşehir Musiki Derneği Korosu tam 75 yaşında mask
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Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, şef Murat Büyükkaya yönetiminde bir konser verdi. Koro, konserde Türk Sanat Müziğinin en zor eserlerinin yer aldığı bir repertuar sundu. 1947 yılında kurulan ve 75 yılı ardında bırakan Büyükşehir Musiki Derneği Korosu’nun eserleri icradaki başarısı göz doldurdu. TRT Sanatçısı Ayşen Birgör’ün konuk sanatçı olarak katıldığı konseri çok sayıda musiki sever izledi.

DERNEK ÜYELERİ VE VATANDAŞLAR KATILDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Başkanı Vehbi Hopalı, Musiki Derneği Başkan Yardımcısı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Genel Cerrah Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ile çok sayıda musiki sever katıldı.

İLK BÖLÜMDE ACEMAŞİRAN ESERLER

Konserin ilk bölümünde koro; “Merhem koyup onarma, Kime hakim diyeyim, Dilde derdi iştiyaki çekmeye takat mi var, Rast geldim iki cane, Gönül sana tapalı” ve “Gönlüm düşüyor çırpınarak” gibi Türk Sanat Müziği’nin en nadide makamlarından olan Acemaşiran eserlere yer verdi. Solo performansların da yer aldığı ilk bölümde, koro başarılı icrası ile göz doldurdu.

TRT SANATÇISI AYŞEN BİRGÖR SAHNE ALDI

Konserin ikinci bölümünde TRT Sanatçısı Ayşen Birgör sahne aldı. Sevilen sanatçı, koro eşliğinde kürdilihicazkar, rast, uşşak ve saba makamlarından oluşan bir repertuar sundu. Konuklar da zaman zaman şarkılara eşlik ederek, konsere ayrı bir renk kattı.

BİRGÖR’DEN KOCAELİ DİNLEYİCİSİNE TEŞEKKÜR

Sanatçı Ayşen Birgör, kendilerini izleyemeye gelen Kocaelili dinleyicilerine teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da sahneye gelerek konuk sanatçı Ayşen Birgör ve koro şefi Murat Büyükkaya’ya teşekkür çiçeği takdim etti.

HOPALI: NİCE 75 YILLARA

Gecede bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Başkanı Vehbi Hopalı ise, Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği’nin kuruluşunun üzerinden 75 yıl geçtiğini hatırlattı. “Bir dernek 75 senesini kolay kolay tamamlamıyor” diyen Hopalı, “İşte böyle başarılarla, sizlerin katkılarıyla tamamlıyor. İnşallah bundan sonra bir 75 yıl daha devam eder, nice 75 yıllara” dedi. Bugüne kadar derneğe emeği geçen tüm yönetici ve şefleri yad eden Hopalı, geceye katılan TRT Sanatçısı Ayşen Birgör’e ve ekibine teşekkür ederek, “Bu vesile ile koromuzu ve şefimizi de tebrik ediyorum. Çok zor eserleri büyük bir başarı ile seslendirdiniz” dedi. Koro, konserin sonunda protokol üyelerinin katılımıyla “Gel gönlümü yerden yere vurma güzel” adlı eseri seslendirdi.

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16 Haz 2022 - 11:06 - Kültür-Sanat

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