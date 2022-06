Hürriyet: Bizi kiralamaya iterek, algı yönetimlerini beslemek istiyorlar

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin birinci oturumu dün gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet başkanlığında yapılan meclis toplantısında 4 gündem görüşülüp karara bağlandı. Belediyenin hizmetlerinde kullanılan 200 kiralık taşıt ve iş makinelerinin satın alınması için 125 milyon lira borçlanması için yetki verilmesi talebi süre uzatımı verildi.

GENİŞ KATILIM

Hürriyet, “2 yıl önce 27 milyona aldığımız araçlar bugün 70-80 milyon. Her gün fiyatlar artıyor. Enflasyon aldı başını geçiyor. Biz doğrudan temin yaparken bile teklifim 3 gün geçerli diyorlar. Birkaç günde bile fiyatlar değişiyor. Bu işin İller Bankası süreci var. Banka kredi süreçler var. Şu ara mecliste keşke bir an önce karar verseydik de süre uzatımı istemeseydiniz. Ben bir defa daha değerlendirmenizi isterim” ifadelerinde bulundu. Hem söz konusu kredi talebi hem de mecliste yaşanan tartışmalar ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

“DÜNKÜ TARTIŞMA GİBİ…”

Hürriyet, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “2 yıl önce dedik ki en büyük kamu giderleri araç kiralamaları. Ekonomi o dönemde bu kadar dalgalı değildi. Enflasyon alıp başını gitmemişti. O dönemde bile gerçekten kiralama yerine satın almanın çok daha uygun, çok daha kamu lehine ve vatandaşın parasını doğru kullanmak adına doğru bir tercih olacak dedik. Meclise getirdik ve bütün araçlarımı satın aldığımızda 55 milyon TL gibi bir kredi ortaya çıktı. Daha tartışılmadan mecliste ret oldu. Sonrasında veto ettik, biz bu amacımızda kararlıyız. Bunun kamunun menfaati olduğunu düşünüyoruz dedik ve bir daha 55 milyonluk krediyi meclise getirdik. Komisyona gönderildi dünkü tartışma gibi ‘bu hesabı yanlış yaptınız, burada doğru düşünmüyorsunuz’ gibi bir sürü laf kalabalığı, aylarca, günlerce mecliste tartışıldı. 55 milyon kredi yine verilmedi. 27 milyon kredi yetkisi verildi.

“DEĞİŞMİYOR, RİSKİ YOK”

Biz de dedik ki ’27 milyon da bir şey.’ 27 milyonluk kredi ile 2 yıl önce 71 adet aracı satın aldık. Bunlar temizlik araçları idi. 27 milyona 71 aracı satın alırken aynı tarihlerde Gebze Belediyesi aynı temizlik araçlarını 43 milyona kiraladı. Kent ölçeğimiz aynı. Buradan bile ne kadar doğru karar verdiğimizi, ne kadar kamunun lehine karar verdiğimizi görüyoruz. Keşke o dönem 55 milyon kredi onaylansaydı da bütün araçlarımızı satın alsaydık; şimdi kiralama yapmasaydık. 3 yıldır fikslenmiş bir şekilde aylık 934 bin TL kredi ödüyoruz. Değişmiyor, riski yok. Sabitlenmiş bir aylık kredi ödenmesi. Mart 2023 itibariyle bu kredimiz bitmiş olacak. Tamamen kamunun malı. Bugünkü değeri en az 80 milyon TL. Üç katına çıktı.

“ŞİMDİ KİRALAMIŞ OLSAYDIK AYLIK 5-6 MİLYON KİRALAMA MASRAFI ÖDEYECEKTİK”

Her geçen gün israf. Yaptığımız işleme dayalı olarak rakam koyuyoruz önümüze. Atıp tutmuyoruz. Bu kadar net rakamları milletimizin daha fazla görmesi için çırpınıyoruz. 71 aracın 3 yıllık giderini hesaplamıştık. Biz o dönemde şimdiye kadar harcanan kiralama araçlarıyla kaç araç alınırdı? Kaç filo kurulurdu siz hesap edin. O dönem satın almış olduğumuz araçları 36 ay kiralamış olsaydık 90 milyonları geçen hatta şimdi kiralamış olsaydık belki de aylık 5-6 milyon kiralama masrafı ödeyecektik. 180 milyonları bulan kiralamaları bulacaktı. Tahmini öngördüğümüz kiralama maliyetinden satın alarak genel giderleriyle birlikte ve kredisi ile birlikte ödediğimiz 56 milyonu düştüğümüzde bile 100 milyonun üzerinde tasarruf yapmış oluyoruz. 27 milyonluk satın almayla yapıyoruz bunu. Kiralamayarak yaptığımız tasarruftan bahsediyorum. Araçların bugünkü değeri en az 76 milyon. 40 milyonluk bir değer artışı var. En az 163 milyonluk avantajdan bahsediyoruz. 2 yıl önceki 27 milyonun belediyemize ve halkımıza sağladığı tasarruf miktarından bahsediyorum.

“ZAR ZOR İLLER BANKASINDAN ALABİLDİK”

İki yıl sonra çok çeşitli araç ihtiyacı var belediyelerin. 200’e yakın sürekli ihtiyaç duyduğumuz aracımız var. Eylül ayında tekrar kiralama ihalemiz var. Daha 5-6 ay öncesinden çalışmaya başladık. Daha öncesinden başlayamayız çünkü rakamları öngöremiyoruz. Biz, tekrar geri kalan 200 aracı satın alsak Devlet Malzeme Ofisi’nden Nisan ayı itibariyle 112 milyon TL idi. Bir ay geçti 120 milyona çıktı. Biz de meclise sunalım, tartışalım, zaten daha önceden yapılmış hesaplarımız, kar oranlarımız var. Meclise 125 milyonla geldik. Bunun için bakanlık onayı, iller bankası vb. süreçleri var. Biz öncelikle iller bankasından kredi almak istiyoruz. 27 milyonun 10 milyonunu zar zor iller bankasından alabildik. Bunların netleşmesi de bir süreç. Geçtiğimiz mecliste gündeme almıştık; gruplara da anlattık bunu. Bu iş zaten daha önce tartışıldı. Satın alma mı kiralama mı? Her zaman satın alma daha avantajlıdır. Bir aracı aldığınız zaman 10-15 yıl kullanırsınız. 20-25 yıllık araçlarımız var halen kullandığımız.

“BİR GÜN SONRASINI TAHMİN EDEMEDİĞİMİZ BİR YERDE…”

Bugün satın alırken çok gelen para bugün kuş kadar kalabiliyor. 27 milyon şu an kuş kadar kaldı. Satın alma her zaman avantajlı ve tasarrufludur. 125 milyon kredi yetkisi istedik. Bizim yaptığımız hesaplar öngörülemeyen ekonomik koşullar, enflasyon, akşamdan sabaha doların fırladığı, mazot, benzin durumlarının ortada olduğu durumda iyi bir öngörü yaptığımızı düşünüyoruz. Her zaman satın alma kardeşim. Dünkü yaşadığımız mecliste ‘kiralama böyle avantajlı’ diyorlar. Biz kiralama onlar satın alma demek bu karşılaştırmayı yapsınlar. İki yıllık kiralama ücretleriyle karşımıza geliyorlar. İki yıllık krediyle aldık en az 10-15 yıl kullanacağız. Bir gün sonrasını tahmin edemediğimiz bir yerde 10-15 yılı nasıl tahmin ederiz o da abest. Büyük araçlarda komple satın almamız ve kiralamayı kaldırmamız bizim her zaman lehimize olacak.

“MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYE GEREK YOK”

Ne olur ne olmaz 125 milyon TL’lik kredimizi talep ettik. Yine bir algı yönetimi yaptılar. İki yıl önce 55 milyonu verseydiniz şu anda kiralamayı konuşmuyorduk. Bu tartışmalarla algı yönetmeye gerek yok. Milletin aklıyla alay etmeye gerek yok. Üç yıldır atılan çamurlarla, karalama kampanyalarıyla uğraşıyoruz. Bize çamur atabilmeleri için önce kendi ellerinin temiz olması gerek. Bizim çabamız, kamunun menfaatini nasıl düşündüğümüz ortada. Biz göreve geldiğimizde bu belediyede fotokopi makineleri kiralıktı. Artık bu saçma sapan tartışmalar, kamunun lehine olmayan tartışmalar bitsin istiyoruz. Gülümse Kafe’nin günlük cirosu 20 bin TL’ye çıktı. Yeni Cuma’nın günlük cirosu 10 bin lira. Biz belediye daha çok kazansın, bu kazançla hizmet etsin istiyoruz. Bu doğru işi engellemeye çalışan muhalefle karşı karşıyayız.

“ALGI YÖNETİMLERİNİ BESLEMEK İSTİYORLAR”

Amaçlarını anlıyoruz. Bizi kiralamaya mahkum ederek, belediyenin ekonomik durumunu zora sokarak çünkü yarın sabaha nasıl uyanacağımızı bilmiyoruz, bizi kiralamaya iterek, mecbur bırakarak algı yönetimlerini beslemek istiyorlar. Dün algı yönetmek için bütün ihaleleri birden bire araç havuzunun içerisine koydular. Biz kiralama mı satın alma mı bunu soruyoruz. Yürüyüş yolunu doğrudan teslim ile verenler, Kent Konut’ta Zeray İnşaat’ın zehir zemberek açıklamaları aklımızda. Kent Meydanı ihalesi Nisan ayında 148 milyona yaklaşık maliyetle ihaleye çıkılıyor, tek firma giriyor, 215 milyon fiyat veriliyor. İki ay sonra yaklaşık maliyet 215 milyon yaklaşık maliyet veriliyor. En düşük teklif 177, en yüksek 229 milyon. Nasıl oluyor bu? Birisi bunları açıklasın. Biz bu garabet, kirli ortamda bu işi satın alma yoluyla çözmek istiyoruz. Bunu kamu bilsin. Halk, parasının nasıl kullanıldığını bilsin diye bu toplantıyı yapmak istedik.

“KENDİ ELLERİNE BAKMADAN…”

Dünkü gerekçeler, itirazlar, algı yönetimine dönük karalamalar… muhalefet diyor ya ’70 milyon tutardı’. 70 milyon tutsun arkadaşlar. 10 yılda ne yapar? 10 yılda 700 milyon kiralama bedeli olacak araçları bugün 125 milyona satın alma gayreti içerisindeyken onların rakamlarında bile bugün 125 milyonu satın aldığımızda kendini amorti etse bile belediyenin bir varlığı oluyor. 5 yılda etsin, 6 yılda amorti etsin. Biz eminiz 3 yılda amorti edecek. Bizden sonra gelecekler rahat edecekler. Söyledikleri birbirini tutmuyor. Daha kendi yaptıklarını unutmadan bize çamur atmasınlar. Kocaelispor’da başkan kendi damadını, kızını danışman yapmadılar mı? Kendi ellerine bakmadan rakamlarla, algıyla, karalama kampanyalarıyla bizim satın alma gayretimizi perdeleyerek bizi satın alma değil kiralamaya mahkum ederek aynı karalama kampanyalarına devam etmeye çalışıyorlar.

“CUMHURBAŞKANI’NIN ENFLASYONI DÜŞÜERECEĞİZ SÖYLEMİNE KARŞILIK…”

Biz bu konuda haklıyız, daha önce yapılan hesaplarımız nasıl tuttuysa totalinde biz bugün 125 milyona, faiziyle vs. 150 milyona satın aldığımız araçlar belki sonrasında 250-300 milyon edecek rakamlar olacak. Neden 15 gün kaybediyoruz? Neden bu kadar kirli tartışmalar içerisine giriyoruz? İki yıl önce yaptığımız tasarruf göz önündeyken bunu da halkımızın takdirine sunmak istiyoruz. Biz eylülde kiralama yapacakmış gibi kiralama sürecine devam ediyoruz. Satın alma yetkisi verilirse hemen sürece başlayacağız. Cumhurbaşkanın enflasyonu düşüreceğiz söylemine karşılık grup başkanvekilinin enflasyon artacak 15 gün sonra tekrar bakalım demesi itiraftır.

“AK PARTİ’NİN BELEDİYELERE SOKTUĞU RANT İŞİDİR”

Hürriyet’in ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Enflasyon ortamında firmaların dayatmaları var. Bu iş AK Parti’nin yıllar önce belediyelere soktuğu rant işidir. 55 milyon, 200 milyon hikayesi değildir bu. Bunun artık diğer belediyelerden tarafından da sorgulanması onların rahatsız olduğu konudur. Kamuoyunun bunu sorgulaması gerekiyor. Ellerinden rantları gittikleri için rahatsız oluyorlar. Diyelim ki hesaplarımız yanlış oldu, 3 yıl ödeme yerine 6 yıl çıktı. Ben özel sektörden geliyorum. 6 sene olsa ne olacak? Burası ticarethane değil ki. Kamu adına hizmet eden bir yer. Yıl sonunda biz bu masrafları neden yapmışa bakıyoruz. Vatandaş da ona bakıyor, ona göre oy veriyor. Bir tane konfora yönelik, makam olan araç var mı? Hepsi kamuya yönelik. 2003’ten bu yana geçen süreçte ihale süreci 191 kez değişmiş. Artık AK Parti’nin bu tür talana yönelik rant politikaları gün yüzüne çıkıyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Kocaeli Havalimanı kaçıncı kez açılıp kapanıyor belli değil” dedi.