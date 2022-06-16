16 Haz 2022 - 11:30- Asayiş G: 16 Haz 2022 - 12:34

Otomobil duran trafikte araçlara çarparak devrildi

Kartepe D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, trafikte yavaşlayan otomobil ve hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken ulaşım bir süre aksadı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Otomobil duran trafikte araçlara çarparak devrildi mask
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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan M.E. idaresindeki41 E 0095 plakalı otomobil,yol çalışmaları nedeniyle yavaşlayan Y.Ç. idaresindeki 34 B 3924 plakalı otomobile ve A.T. idaresindeki 41 HB 332 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken D-100 karayolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcular olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kazaya karışan araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

16 Haz 2022 - 11:30 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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