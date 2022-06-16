16 Haz 2022 - 11:37- Asayiş G: 16 Haz 2022 - 13:26

Halk otobüsü tankerle çarpıştı: 11 yaralı

Körfez Hereke D-100 karayolunda halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu 11 kişi yaralanırken ulaşım bir süre aksadı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Halk otobüsü tankerle çarpıştı: 11 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre Körfez Hereke D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olanDilovası-Körfez-Derince-İzmit-Umuttepe arası çalışan 300 hat numaralı 41 BR 230 plakalı halk otobüsü, Nuh Çimento Fabrikası önündeki kavşakta 54 ABC 392 plakalı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

16 Haz 2022 - 11:37 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

cenk - adapazarı treni olsa karayolunda bu kadar yolcu taşınmaz, bu kadar kaza olmaz....

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 16 Haziran 12:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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