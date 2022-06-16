Halk otobüsü tankerle çarpıştı: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez Hereke D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olanDilovası-Körfez-Derince-İzmit-Umuttepe arası çalışan 300 hat numaralı 41 BR 230 plakalı halk otobüsü, Nuh Çimento Fabrikası önündeki kavşakta 54 ABC 392 plakalı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.