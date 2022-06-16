Başiskele Belediyesi Sahne Sanatları Topluluğu'ndan muhteşem final

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde uzman eğitmenler tarafından verilen sahne sanatları eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler, dün akşam Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda izleyicilere eğlenceli ve keyifli anlar yaşattı.

YOĞUN KATILIM

Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ve Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş programa katılım gösterdi.

2021 KASIM AYINDA BAŞLADI

Başiskele'de gençlere ve eğitime büyük değer veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün desteğiyle kentte kültür ve sanatta atağa kalkan Başiskele Belediyesi, Sahne Sanatları Topluluğu'nu kurarak 2021 yılı Kasım ayında gençlerle, 2022 Şubat ayında ise çocuk ve yetişkinlerle eğitimlere başlamıştı.

BÜYÜK BİR GÖRSEL ŞÖLEN

Geleneksel halk oyunlarından müzik ve kültür mozaiğimizi evrensel disiplinlerle harmanlayarak çeşitli sahne sanatları konularında eğitimler alan 30 çocuk, 60 genç ve 30 yetişkin gruplar halinde sahneye çıkarak izleyicilere büyük bir görsel şölen sundular.

ZEYBEKTEN HORONA

Şarkı ve türkülerinden gençler tarafından seslendirildiği programda modern dans gösterileri, Kafkas dans gösterisi, Zeybek, Artvin Yöresi oyunları, Rize ve Trabzon Yöresi oyunları sahnelendi. Rengarenk kostümleri ve dans gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatan Başiskele Belediyesi Sahne Sanatları Topluluğu performanslarıyla büyük alkış topladılar.

KARA FATMA UNUTULMADI

Milli Mücadele yıllarımızın kahraman kadınlarından ve Servetiye Cephesi'nde de mücadele veren Kara Fatma lakabıyla bilinen Fatma Seher de bu güzel gecede unutulmadı. Sahne Sanatları Topluluğu tarafından Şehide Ağıt ve Kara Fatma Dans gösterisi yapılarak duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.