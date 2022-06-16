Büyükakın: Marmara Denizi’ni kaybetme riskimiz var

Geleneksel hale gelen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde ‘ Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ kategorilerinde tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül” organizasyonun bu yıl 28’cisi WellbornLuxuryHotel’de gerçekleştirildi. Ödül alan işletmelere; İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacağı, İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca özel indirimler uygulayacağını belirtildi.

“KİMİ DAVET ETSEK ÇOK KIYMETLİ ŞEYLER SÖYLEYECEKLER AMA…”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sadece bir konuda yoğunlaşmak isteyeceğim. Atık su geri kazanım suyu konusunda aslında sizlerle birlikte bir yeniliğin geliştirilmesi konusunda yardım isteyeceğim. 2021 yılında bizim sanayi tesislerimizin kentte kullandığı 39 milyon metreküptü, toplamda. Bu kullanımın yüzde 37’si şebeke suyundan kullanılıyordu. Yüzde 31’i kuyu suyundan, geri kalanı ise geri kazanım suyundan tedarik ediliyordu. Yani biz içilebilir su kaynaklarımızın neredeyse yüzde 40’ını sanayide kullanıyoruz. Küresel ısınma sürekli artıyor. Kimi davet etsek çok kıymetli şeyler söyleyecekler ama sorun söylemde değil eylemde. Gri su kullanımında maalesef başarılı değiliz. Bunun için inisiyatif almamız lazım. Bizim geri kazanımla ürettiğimiz suyun miktarı 48 milyon metreküp yıllık kapasitemiz var” dedi.

“BURADA ACİLEN BİR EYLEM ALMAMIZ LAZIM”

“Biz, sanayinin kullandığı bütün suyu sanayiye verme kapasitesine sahibiz” diyen Büyükakın, “Detaylarında sorun var evet. Kalite farklı. Bazı sanayi şirketlerimizin istediği su kalitesiyle arıtma tesislerimizin geri kazanım olarak çıkan suyun anında kullanım imkanı yok. Marmara Denizi’nin yaşadığı müsilaj sorununun temel faktörlerinden bir tanesi Marmara’nın deniz suyu sıcaklığının ortalamanın 2 buçuk derece artmış olması. Endüstriyel kullanımın geri denize verilmesine suya, biyoçeşitliliğe zararı olduğunu biliyoruz. Bizim burada acilen bir eylem almamız lazım. Birlikte harekete geçmemiz lazım. Yüzde 100’ü arıtma ile veriliyor. Ancak ileri arıtma ile verilen yüzde 72. Önümüzde 3 tane tesis daha var. Marmara Denizi’nin oksijen seviyesi kritik noktalara kadar geriledi. En erken kaybedeceğimiz deniz Marmara Denizi. Kaybetme riskimiz maalesef var” ifadelerinde bulundu.

“SİZLERDEN YARDIM İSTİYORUM”

Büyükakın, son olarak, “Marmara’ya yaklaşımımızda şöyle bir şey gerekiyor: ileri biyolojik arıtma bile olsa denize deşarj yapmamamız, durdurulması lazım. Endüstriyel soğutma sularının denize deşarj edilmemesi ya da bir arıtma tesissinden geçtikten sonra bunun yapılması anlamına geliyor. Geri kazanım suyunun endüstri ihtiyaçlar için kullanmamız gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem ve teklifim öncelikle OSB’ler olabilir, yatırım maliyetlerinin nasıl dağıtılacağını tartışalım ama geri kazanım suyunun endüstriyel faaliyette kullanılması için bir inisiyatif başlatalım çünkü Kocaeli Türkiye’ye örnek olan bir şehir. Her açıdan örnek bir şehir. Geri kazanım suyunun endüstride kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerden yardım istiyorum. Fiyatlar için elimden geleni yapmaya hazırım. Sanayi odamız da organizasyona katkı sağlarsa Türkiye’de iyi bir uygulama örneği göstermiş oluruz” dedi.