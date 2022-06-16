Vali Seddar Yavuz: Körfez ile ilgili çok güzel planımız var

Geleneksel hale gelen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde ‘ Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ kategorilerinde tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül” organizasyonun bu yıl 28’cisi Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. Ödül alan işletmelere; İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacağı, İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca özel indirimler uygulayacağını belirtildi.

“İHRACATTA ULAŞILAN RAKAMLAR HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR”

Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, “Dünyanın bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahibi gelişmiş sanayi ülkelerinin dünyamızı bu hale getirdiğini, kirliliğin sorumlusunun onlar olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Dünyanın bir ailesi olarak hem ülkemizi korumak hem de dünyada yeni bir sese ihtiyaç duyduğunu ülkemizde örneklerle göstermek bize yakışan bir tavır. Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehri. Bilişim ve inovasyona olarak da adından söz ettiriyor. Bu başarılarda elbette siz değerli iş insanlarımızın başarısı, göstermiş olduğu performans. Pandemi krizinde de sizlerin göstermiş olduğu performans, yatırıma ve üretime devam etmemiz, ihracatta ulaşılan rakamlar hepimizi mutlu ediyor” dedi.

“KÖRFEZ İLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL PLANIMIZ VAR”

“Samimiyetle birlikte çalışmak gerekiyor” diyen Yavuz, “Marmara Denizi’nin korumak ile ilgili herkesin elinden yapması gerekiyor. İstanbul ve çevre iller gerekli tedbirleri almazlarsa yine Marmara’da müsilaj başta olmak üzere birçok kirliliği konuşacağız. Marmara Denizi ile ilgili hükümetimiz, valiliğimiz ve büyükşehir ile ilgili Körfez ile ilgili çok güzel planımız ve çalışmalarımız var. Bunu hep beraber kamuoyuna açıklayacağımızı ümit ediyorum. Hükümetimizin desteği olmadan yerel yönetimlerin yapılması mümkün değil. Çevreyi korumalıyız. Bunları kendimiz için yapmalıyız. Ben Türkiye’nin dinamik ve krizlere alışmış bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yoğun şekilde denetimler yapıyoruz. Gerekli cezai işlemleri yapma konusunda bir tereddüdümüz yok. Türkiye’de su yönetimini daha iyi yapmalıyız. Yapmamamız taktirde daha büyük krizlerle karşı karşıya kalabiliriz” şeklinde konuştu.