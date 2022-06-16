Derince’de "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" düzenlenecek

Derince Belediyesi, Kocaeli Erzurumlular Derneği ile birlikte "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" etkinliği düzenleyecek. Yenikent Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda (Derince Anadolu Meslek Lisesi Arkası) gerçekleşecek cirit şöleni çerçevesinde ilk olarak saat 15.00’de kortej yürüyüşü yapılacak. Saat 16.00’da etkinlik alanında başlayacak olan programda, ozanlar ve sanatçılar sahne alacak, Erzurum Bar Ekibi gösterisi ve cirit şöleni yaşanacak. Saat 21.00’e kadar sürmesi planlanan Ata Sporumuz Cirit Şöleni, Çayırova Anadolu Spor Kulübü Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşecek.
Akşam saatlerinde ise Türk Müziği Konseri düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.