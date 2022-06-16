16 Haz 2022 - 13:03- Spor G: 16 Haz 2022 - 13:04

Derince’de "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" düzenlenecek

Derince’de 19 Haziran Pazar günü "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" düzenlenecek.

Derince Belediyesi, Kocaeli Erzurumlular Derneği ile birlikte "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" etkinliği düzenleyecek. Yenikent Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda (Derince Anadolu Meslek Lisesi Arkası) gerçekleşecek cirit şöleni çerçevesinde ilk olarak saat 15.00’de kortej yürüyüşü yapılacak. Saat 16.00’da etkinlik alanında başlayacak olan programda, ozanlar ve sanatçılar sahne alacak, Erzurum Bar Ekibi gösterisi ve cirit şöleni yaşanacak. Saat 21.00’e kadar sürmesi planlanan Ata Sporumuz Cirit Şöleni, Çayırova Anadolu Spor Kulübü Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşecek.

Akşam saatlerinde ise Türk Müziği Konseri düzenlenecek.

16 Haz 2022 - 13:03 İHA Kocaeli- Spor

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