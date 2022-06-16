Ankaragücü, Doğukan Kaya’yı duyurdu… AMA?

Kocaelispor’un kalecilerinden Doğukan Kaya, bu sezon Süper Lig’e yükselen Ankaragücü'ne 4 yıllığına transfer oldu. Sarı lacivertli kulüp Doğukan’ın transferini duyurdu. Kocaelispor Kulübü açıklamasında, Doğukan için belirlenen bonservis bedelinin Kocaelispor’a ödenmeden yapılan anlaşma paylaşımının doğru olmadığını duyurdu. 30 Haziran’a kadar 1 milyon liralık bonservis ödenmezse Doğukan’ın transferi gerçekleşmediği gibi Ankaragücü 500 bin lira tazminat ödemek zorunda kalacak. Transfer gerçekleşirse Doğukan’ın sonraki satışından yüzde 20 pay alınacak.