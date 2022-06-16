16 Haz 2022 - 13:59- Gündem G: 16 Haz 2022 - 14:06

Körfez'de 3+1 136 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 3+1 136 m² dubleks daire icradan satılık
Körfez'de 3+1 136 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 867 Ada, 2 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, Tütünçiftlik Mevkii, 2+Çatı Katı Arası Piyes 6 Nolu Bağımsız Bölüm. Arsa Payı:11/70.Dubleks Mesken Niteliğinde Taşınmaz. Ana taşınmaz kendi içerisinde düz bir topografik yapıya sahip idikdörtgene yakın formda şekli olan bir parseldir. Parsel kuzeyinde Pınar sokağa cephelidir. TaşınmazD-100 Karayolunun 1,00 km, Körfez Center AVM ve ilçe merkezinin 1,20 km güneyinde, Körfez Adliyesi ve Hükümet Konağının 3,00 km, Körfez Belediyesi'nin 4,40 km güneydoğusunda konumludur.

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16 Haz 2022 - 13:59 - Gündem

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