Körfez'de 3+1 136 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 867 Ada, 2 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, Tütünçiftlik Mevkii, 2+Çatı Katı Arası Piyes 6 Nolu Bağımsız Bölüm. Arsa Payı:11/70.Dubleks Mesken Niteliğinde Taşınmaz. Ana taşınmaz kendi içerisinde düz bir topografik yapıya sahip idikdörtgene yakın formda şekli olan bir parseldir. Parsel kuzeyinde Pınar sokağa cephelidir. TaşınmazD-100 Karayolunun 1,00 km, Körfez Center AVM ve ilçe merkezinin 1,20 km güneyinde, Körfez Adliyesi ve Hükümet Konağının 3,00 km, Körfez Belediyesi'nin 4,40 km güneydoğusunda konumludur.

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