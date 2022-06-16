Karamürsel'de 6+1 283 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, Kavak Mevkii, 453 Ada, 117 Parsel C Blok Zemin+1. kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Taşınmaz doğusundan ve batısından imar yollarına, diğer yönlerinden de komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz şehir merkezine uzak, hakim bir noktada bulunmaktadır.

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