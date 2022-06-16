16 Haz 2022 - 14:03- Gündem G: 16 Haz 2022 - 14:05

Gölcük'te 444 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük'te 444 m² arsa mahkemeden satılık
Gölcük'te 444 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Köy, 183 (124) Ada, 4 ( 1 ) Parsel, Etrafında konut türü yapılaşmalar mevcuttur. Ulaşım imkanları elverişlidir. Manzarası güzel havadar konuma sahiptir. Arazinin topografik yapısı inşaat yapmaya elverişlidir. Alım- satım kabiliyeti iyidir. Taşınmaz üzerinde çeşitli cins ve yaşta meyve ağaçları mevcuttur.

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16 Haz 2022 - 14:03 - Gündem

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