Voleybol erkeklerde bu sezonu 3 kupa ile tamamlayan Yahya Kaptan Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Kaptan ve Rojhat sezon değerlendirmesi yaptı. Mert “Sezon başından beri çok iyi voleybol oynuyoruz ve etkili oyunumuzun karşılığını aldık. Gençlerde hedef şampiyonluk, sonra da daha üst kategoriler. Besim Subaşı gibi mükemmel bir hocaya sahibiz bu bakımdan da çok şanslıyız” dedi.

İYİ BİR TECRÜBEYDİ

Rojhat ise “Mert arkadaşıma katılıyorum. Başımızda Besim hoca olmasaydı 3 kupa ile sezonu tamamlayamazdık. Tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Kendi adıma da çok güzel bir sezon geçtik. Gelecek sezonlar için tecrübelendim. Hedefim voleybolda gidebildiğimiz ileriye kadar gitmek. Allah, 2. Lig’i, 1. Lig’i görmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.