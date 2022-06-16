Yenilenen Alaettin Kurt Stadı cazibe merkezi oldu

Büyükşehir’in yenilediği Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda bu sezon futbol panayırı yaşanıyor.

İLK GECE MAÇI

Büyükşehir, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nın zeminini FIFA standartlarına uygun sentetik çim ile kapladı ve yerel liglerde mücadele eden amatör kulüplerin de bu stattan yararlanmasını sağladı. Ekipler, dikilen iki adet aydınlatma direğine bağlı olarak monte ettiği 106 adet LED projektör ile stadı gece maçlarına oynamaya elverişli hale getirdi. Skorboard ekranının da yenilendiği Alaettin Kurt Stadı’nda bu sezon ilk kez gece maçları oynandı.

100’ÜN ÜZERİNDE MAÇ

Yeni yüzüyle Gebze amatörünün yükünü çeken Alaettin Kurt Stadı, Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Gebzespor’un maçları dışında yerel liglere de kapısını açtı. Bu kapsamda bu sezon Alaettin Kurt Stadı’nda U16 Ligi’nden 2. Amatör Küme’ye, 1. Amatör Küme’den Amatör Süper Lig’e kadar 100’ün üzerinde yerel amatör maç oynandı. 15 bin 500 koltuk kapasiteli statta şuan U12 Ligi’ne ait maçlar devam ediyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 11 maçını burada oynadı.