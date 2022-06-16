Yenilenen Alaettin Kurt Stadı cazibe merkezi oldu

Büyükşehir’in yenilediği Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda bu sezon futbol panayırı yaşanıyor.
İLK GECE MAÇI
Büyükşehir, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nın zeminini FIFA standartlarına uygun sentetik çim ile kapladı ve yerel liglerde mücadele eden amatör kulüplerin de bu stattan yararlanmasını sağladı. Ekipler, dikilen iki adet aydınlatma direğine bağlı olarak monte ettiği 106 adet LED projektör ile stadı gece maçlarına oynamaya elverişli hale getirdi. Skorboard ekranının da yenilendiği Alaettin Kurt Stadı’nda bu sezon ilk kez gece maçları oynandı.
100’ÜN ÜZERİNDE MAÇ
Yeni yüzüyle Gebze amatörünün yükünü çeken Alaettin Kurt Stadı, Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Gebzespor’un maçları dışında yerel liglere de kapısını açtı. Bu kapsamda bu sezon Alaettin Kurt Stadı’nda U16 Ligi’nden 2. Amatör Küme’ye, 1. Amatör Küme’den Amatör Süper Lig’e kadar 100’ün üzerinde yerel amatör maç oynandı. 15 bin 500 koltuk kapasiteli statta şuan U12 Ligi’ne ait maçlar devam ediyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 11 maçını burada oynadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.