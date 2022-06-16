Bıyıklı: "Adaylıktan çekilme" iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır

İbrahim Bıyıklı'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde: "Bahsi geçen yazıda belirtilen "adaylıktan çekilme" iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır ve oldukça spekülatiftir. İbrahim Bıyıklı'nın adaylığı elbette kişisel tercihiyle söz konusu olmuştur. Ancak Ticaret Odamızın içinde bulunduğu koşullar, mevcut yönetimin bu koşullara vaziyet etmedeki yetersizliği ve üyelerimizin haklı talepleri İbrahim Bıyıklı'nın adaylığını zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla tarihsel ve kitlesel bir mesuliyeti omuzlarında taşıyan sayın Bıyıklı'nın başkan adaylığından çekilmesi akla uygun olmadığı gibi söz konusu da değildir.

İbrahim Bıyıklı ve çalışma grubu, başkanlık çalışmalarını hukuki zeminde ve centilmenlik kuralları kapsamında yürütmektedir. Aday olsun veya olmasın Ticaret Odamızın herhangi bir üyesine veya Odamızın kurumsal kimliğine zarar verici hiçbir söylem, eylem ve faaliyette bulunmamak, milletimizin huzur ve sükunet aradığı bugünlerde çalışma grubumuzun ana ilkesidir. Diğer adaylardan da beklentimiz bu yöndedir.

İbrahim Bıyıklı ve çalışma grubu, Ticaret Odamızın iyileştirilmesi ve gelişimi noktasında gereken çalışmaları profesyonelce yapmaktadır. Bu anlamda, çok farklı kesimlerden farklı kişi ve kuruluşlarla doğal olarak bir araya gelmektedir. Oda ve üyelerimizin çıkarları neyi, nasıl ve ne kadar gerektiriyorsa, bütünüyle ortak bir anlayışla ve meşru zeminde bunların yapılması İbrahim Bıyıklı ve çalışma grubunun arayışıdır. Elbette bir başkan adayı olarak herkesle meşru zeminde buluşup müzakereler yapmak İbrahim Bıyıklı'nın da en doğal hakkıdır. Bunlardan başkaca anlamlar çıkarmak doğru olmadığı gibi Odamızın isminin de hiç gerek olmamasına rağmen bazı çevrelerce kullanılmasına neden olmaktadır.

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu günlerde dedikodu veya iddialara karşı enerjimizi harcamak, üyelerimiz ve Odamız için yapacağımız en son iş olacaktır. Çalışma grubumuzun ana amacı, üyelerimize ve Odamıza güç, istikrar ve heyecan kazandırmaktır. Kavga, gürültü, algı ve gerilim gibi girişimler, bir an bile olsa aklımızdan geçmemektedir.

İbrahim Bıyıklı ve çalışma grubu, komitelerde birlikte hareket edeceği arkadaşlarını belirlemiş, yeni yüzlere ve kadın üyelerimize kontenjanlarını ayırmış, projelerini oluşturmuş ve Odamızın üyeleriyle her gün sıcak temasını sürdürmektedir. Bu anlayışla kim veya ne olduğuna bakmaksızın bütün üyelerimizi hareketimize katılmaya ve destek olmaya davet ediyoruz."