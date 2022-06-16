Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Cedit Konutları altındaki sokakta park halinde bulunan Salih Yılmaz'a ait 41 FF 835 plakalı otomobil, frenlerinin boşalması sonucu hareket ederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumda kalan otomobili kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
16 Haz 2022 - 16:20- Asayiş Güncelleme: 16 Haz 2022 - 17:16
Otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı!
İzmit Erenler Cedit Konutları altındaki sokakta park halinde bulunan otomobil, frenlerinin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.