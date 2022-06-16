Otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı!

Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Cedit Konutları altındaki sokakta park halinde bulunan Salih Yılmaz'a ait 41 FF 835 plakalı otomobil, frenlerinin boşalması sonucu hareket ederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumda kalan otomobili kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.