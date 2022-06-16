16 Haz 2022 - 16:20- Asayiş G: 16 Haz 2022 - 17:16

Otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı!

İzmit Erenler Cedit Konutları altındaki sokakta park halinde bulunan otomobil, frenlerinin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
+2
Video için play'e tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Cedit Konutları altındaki sokakta park halinde bulunan Salih Yılmaz'a ait 41 FF 835 plakalı otomobil, frenlerinin boşalması sonucu hareket ederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumda kalan otomobili kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
# polis

16 Haz 2022 - 16:20 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.390.343 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince'de yine intihar! Kendini iple astı mask
Derince'de yine intihar! Kendini iple astı
İlkin Doydum'un acı günü mask
İlkin Doydum'un acı günü
34 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı mask
34 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Aranan hükümlü polise yakalandı mask
Aranan hükümlü polise yakalandı
Arkadaşını öldüren sanık: "Kendisinin öldüğüne inanmıyorum" mask
Arkadaşını öldüren sanık: "Kendisinin öldüğüne inanmıyorum"
Eşini defalarca bıçaklayan kocaya 17 yıl hapis mask
Eşini defalarca bıçaklayan kocaya 17 yıl hapis
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL