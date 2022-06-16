HDP Kocaeli kongre yapacak

Gazetemizi ziyaret eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İl Eş Başkanı Leyla Aygün, İzmit İlçe Eş Başkanı Metin Fırat, Nilgün Kansu, Sait Demirkaya 19 Haziran Pazar günü İzmit Kemalpaşa Mahallesi Metropol İş Merkezi’nde saat 12.00’da yapılacak olan kongreye tüm partilileri davet etti. Ziyarette konuşan HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, kent ve genel siyasete dair açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK KONUSU

Sağlık çalışanı doktorların ücretlerinin düşük olmasından bahseden Gergerlioğlu, “Yeni düzenlemede yapılan maaş artışı, doktorların ihtiyacına cevap verecek halde değil. Cüzi maaş artışlarıyla, yurt dışına göç eden doktorları bu ülkede tutamayız. Kentimizde bir yandan bitmeyen Şehir Hastanesi konusu varken, bir yandan da Şehir Hastanesi açıldıktan sonra diğer hastanelerin akıbetinin ne olacağı var. Bu soruların cevap bulması gerekiyor. Ben bu şekilde kurulan Şehir Hastanelerine karşıyım. Yeterince doktor çalıştırmak, doktorların özlük ve insani haklarını onlara teslim etmek lazım. Doktorların 5 dakikalık muayenelerle rahatsızlıklara teşhis koymaları mümkün değil” dedi.

YETKİ VERİLİRSE ADAYIM

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, “Anketlere baktığımızda durumun ne seviyede olduğunu görebiliyoruz. Bugün iktidar eski gücünde değil. Ekonomik politikalar ve ülke siyasetinin durumu ortada. Yaklaşan seçim çok önemli ve bu seçimde Türkiye’yi yeni bir dönem bekliyor. Partim destek verdiği taktirde yeniden milletvekili adayı olmaya hazırım” dedi.