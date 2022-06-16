TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi

Ankara JW Marriott Oteli’nde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu’nda TFF’nin yeni başkanı seçildi. Yapılan oylamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, TFF’nin yeni başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi, 209 oyun 158’ini aldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul’da TFF’nin eski başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi.

DESTEK VERMEYECEK

Genel Kurul’a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Hatırlanacağı üzere Ali Koç daha önce Mehmet Büyükekşi’ye destek vermeyeceğini açıklamıştı.

TARİHTE İLK KEZ KADIN

Mehmet Büyükekşi’nin 12 kişilik listesi genel kurul öncesi açıklanırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı.

Büyükekşi'nin listesinde şu isimler yer aldı:

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Karademirlidağ Suher

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

SERVET YARDIMCI 14 YIL SONRA YOK



2008 yılından bu yana TFF yönetimlerinde yer alan Servet Yardımcı, 14 yıl aradan sonra ilk kez bir TFF yönetiminde yer almayacak. Nihat Özdemir’in istifası sonrası başkanlık görevini sürdüren Servet Yardımcı, genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Beraber çalıştığım tüm spor bakanlarına, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futboluna hizmet etmenin gururuyla huzurlarınızdan ayrılıyorum…”