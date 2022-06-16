TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi

Ankara JW Marriott Oteli’nde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu’nda TFF’nin yeni başkanı seçildi. Yapılan oylamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, TFF’nin yeni başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi, 209 oyun 158’ini aldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul’da TFF’nin eski başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi.
DESTEK VERMEYECEK
Genel Kurul’a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Hatırlanacağı üzere Ali Koç daha önce Mehmet Büyükekşi’ye destek vermeyeceğini açıklamıştı.
TARİHTE İLK KEZ KADIN
Mehmet Büyükekşi’nin 12 kişilik listesi genel kurul öncesi açıklanırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı.
Büyükekşi'nin listesinde şu isimler yer aldı:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Karademirlidağ Suher
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
SERVET YARDIMCI 14 YIL SONRA YOK
2008 yılından bu yana TFF yönetimlerinde yer alan Servet Yardımcı, 14 yıl aradan sonra ilk kez bir TFF yönetiminde yer almayacak. Nihat Özdemir’in istifası sonrası başkanlık görevini sürdüren Servet Yardımcı, genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Beraber çalıştığım tüm spor bakanlarına, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futboluna hizmet etmenin gururuyla huzurlarınızdan ayrılıyorum…”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.