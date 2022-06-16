16 Haz 2022 - 17:10- Gündem G: 16 Haz 2022 - 17:11

İzmit Belediyesi, Zabıtan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu 

İzmit Belediyesi yönetim ekibi, Zabıtan Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu  

İzmit Belediyesi, Zabıtan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu  mask
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İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon üyesi İsmet Kanık, Muhtar Masası Koordinatörü Turgay Oruç, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, belediye amirleri ve belediye personellerinden oluşan heyet, Zabıtan Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Mahallelilerin taleplerini yerinde görme fırsatı bulan heyet, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.


TEK TEK TESPİT ETTİLER

Zabıtan Mahallesi’nde daha önce tespit edilen alanlardaki eksiklikleri ve talepleri yerinde gözlemleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, hem muhtar İsmail Candan’a hem de bölge sakinlerine gerekli çalışmaların yakın zamanda hayata geçirileceğinin bilgisini verdi. Bölgeyi yakından bilen birim amirlerinin de tespitlerde bulunduğu mahalle gezisinde vatandaşlarla da bir araya gelen İzmit Belediyesi heyeti, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. İzmit Belediyesinin mahalle gezileri, ilerleyen günlerde ara vermeden devam edecek.

16 Haz 2022 - 17:10 - Gündem

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