Fevziye Çay Bahçesini İzmit Belediyesi işletecek

İzmit Belediyesi Gülümse Kafe’den başlayarak tesisleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Gülümse Kafe’nin ikinci şubesi Malta Mahallesi’ne inşa ediliyor, Yenicuma Çay Bahçesi, Cumhuriyet Parkı Çay Bahçesi ve Şehr-i İzmit Kafe ise vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla hareket eden İzmit Belediyesi kira sözleşmesi sonra eren Fevziye Çay Bahçesini de 2 gün önce teslim aldı. Belediyenin şirketi SARBAŞ tarafından işletilecek çay bahçesi küçük tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede faaliyete geçecek.

“2 GÜN ÖNCE TESLİM ALDIK”

Başkan Hürriyet konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmasında, “ Biz halkın menfaatine olmayan işler bitsin istiyoruz. Gülümse Kafe, Yenicuma, Cumhuriyet Parkı’ndaki kafeleri halkımızın yararına işletiyoruz. Fevziye Çay Bahçesi’ni de işletmeye başlıyoruz. 2 gün önce teslim aldık.

“KAMUNUN MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Gülümse Kafe biz göreve gelmeden önce işletmecideydi, kiradaydı. Oradan aylık 4 bin lira alıyorduk. Biz bu tesisi kendi belediyemiz eliyle işletmeye açtık. Bugün sadece Gülümse Kafe’nin günlük cirosu çok yükseldi. Yenicuma çay bahçesi şu haliyle sadece çay ve meşrubat satarak günde ciddi ciro yapıyor. Biz oradan aylık 20 bin lira kira alıyorduk. Yok pahasına işletiliyordu. Bizim tercihlerimiz ortada. Biz kamunun menfaatini düşünüyoruz” dedi.