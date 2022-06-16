Yıldızlı Kocaeli Otogarı’nda! “İnsanlar memleketine gidemiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği pazar ziyaretinin ardından Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gitti. Yıldızlı’ya burada İl Başkan Yardımcısı Yaprak Fidancı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve il yönetimi eşlik etti. Burada ilk olarak Kocaeli Otogar, Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu’nu ziyaret eden Yıldızlı; Alayoğlu ile otobüs firmalarının yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi. Ziyarette konuşan Yıldızlı, “İlimize okumaya gelen fakat memleketin, ailesine gidemeyen öğrenci kardeşlerimiz var. Bilet fiyatlarında ciddi bir sıkıntı var. Geçen sene 6 lira 70 kuruş olsan mazot fiyatları bugün itibari ile 30 lira sınırında. Bizler sizlerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Vatandaşla karşı karşıya geliyorsunuz biliyoruz. Vatandaş bir bilet için firma firma geziyor” dedi.

BİR HAFTADA 100 TL ZAM GELDİ

Kocaeli Otogar, Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu ise "Bizim yılda 3 kere zam yapabilme hakkımız var. Bizim masraflarımız sadece akaryakıt değil ki. Bunun lastik, personel ve daha birçok gideri var. Artvin'e bilet şu anda 600 lira. Destek almayan bir iş koluyuz” dedi. Ziyaretin ardından peronları gezen Yıldızlı, otobüs bekleyen yolcularla sohbet etti. Yolcular, “Geçen hafta 169 TL olan bir bileti bugün 270 liraya aldım. 1 hafta içerisinde 100 TL zam gelmiş. Bu fiyatlar bizleri çok zorluyor” diyerek bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Memleketine gitmek isteyen bir öğrenci ise, “Aileden ayrı olarak farklı bir şehirde üniversite okumanın şu dönemde binbir türlü zorluğu var. Üzerine bir de otobüs biletlerine art arda zamlar geliyor. Gitmeye de gelmeye de mecburuz. Bizleri çok zorlayan bir durum bu. Mecburen bilet alıyoruz fakat şu şartlarda nasıl hayatımızı sürdüreceğiz bilmiyorum” dedi.

OTOGAR SİNEK AVLIYOR

Otogar içerisinde hizmet veren bir pişmaniye işletmesinin sahibi, “Her gün zam. Ne vergimizi ne sigortamızı ödeyebiliyoruz. Çalışanımız dahi yok tek başıma idare etmeye çalışıyorum” dedi. Bir otobüs firmasının yöneticisi ise, “İşler çok bozuk. Önümüzü göremiyoruz. Kendi arabamızla dahi eve gidip gelemiyoruz. Biletler pahalı, yolcu yok. Bu sektör nereye kadar gider bilmiyorum. Otobüsler boş gidip geliyor. Bu çark bu şekilde dönmez” şeklinde konuştu. Otogar ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, ”Perşembe Pazarı’ndan otogara geldik. Birlikte gezdik, birlikte dinledik. Otogar sinek avlıyor . Vatandaş, mazot fiyatlarından dolayı artışa geçen bilet fiyatlarını görünce gelemiyor. İnsanlar memleketine gidememiş. Öğrenciler dönemiyor. Vatandaşla esnafı birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok” şeklinde konuştu.