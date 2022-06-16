16 Haz 2022 - 17:30- Siyaset G: 16 Haz 2022 - 17:32

DEVA Partisi ikinci mitingini Gebze’de düzenleyecek

İlk mitingini geçen ay Gaziantep’te, Valilik’in engelleme girişimlerine rağmen halkın yoğun katılımıyla düzenleyen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’...
DEVA Partisi ikinci mitingini Gebze’de düzenleyecek mask

İlk mitingini geçen ay Gaziantep’te, Valilik’in engelleme girişimlerine rağmen halkın yoğun katılımıyla düzenleyen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin ikinci mitinginin adresi belli oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci mitingini 2 Temmuz Cumartesi günü Gebze’de düzenleyecek. Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda yapılacak miting saat 18.00’de başlayacak. 

16 Haz 2022 - 17:30 - Siyaset

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