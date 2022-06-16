İlk mitingini geçen ay Gaziantep’te, Valilik’in engelleme girişimlerine rağmen halkın yoğun katılımıyla düzenleyen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin ikinci mitinginin adresi belli oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci mitingini 2 Temmuz Cumartesi günü Gebze’de düzenleyecek. Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda yapılacak miting saat 18.00’de başlayacak.
16 Haz 2022 - 17:30- Siyaset Güncelleme: 16 Haz 2022 - 17:32
DEVA Partisi ikinci mitingini Gebze’de düzenleyecek
İlk mitingini geçen ay Gaziantep’te, Valilik’in engelleme girişimlerine rağmen halkın yoğun katılımıyla düzenleyen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.