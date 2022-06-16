16 Haz 2022 - 17:40- Gündem G: 16 Haz 2022 - 17:42

Eğitim Sen’den Karamürsel Alp A.L. müdürüne mobbing tepkisi

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi’nde Eğitim-Sen üyesi öğretmene yönelik okul müdürü tarafından baskı ve mobbing uygulandığı belirtilirken müdür hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Okul önünde açıklama yapan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, “Okul müdürünün ‘mobbinge varan uygulamalarını şiddetle kınıyor ve kamuoyuna sunuyoruz” dedi

Eğitim Sen’den Karamürsel Alp A.L. müdürüne mobbing tepkisi mask
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Karamürsel İlçesinde, Eğitim Sen Kocaeli ve Karamürsel Şubesi, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi’nde yaşanan mobbing ve soruşturma baskısına tepki göstererek, okul önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, Karamürsel Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Demirer yanı sıra, Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve Eğitim-Sen Karamürsel Şubesi üyeleri katıldı.

“HUKUKSUZ TUTUM VE UYGULAMALAR”

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, “Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmeni sendikamız üyesi 35 yıllık eğitim emekçisi arkadaşımız Sevim Turan’a okul müdürünün uyguladığı anlaşılmaz, hukuksuz tutum ve uygulamalarıdır. Sevim Turan arkadaşımızın ‘Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre idari izinli’ oluşunu kabul etmeyen ve bir dizi zorluklar çıkaran okul müdürü yöneticisi anlayışıdır” dedi.

“MESLEKİ ONURUYLA OYNANMAKTADIR”

Yıldırım, “Bu anlayış idari izinli olanlar, görevlerini tam yapmış sayılırlar ve ek ders ücretlerini hak ederler yönergesini bile yok sayan bir anlayıştır. Yapılan tüm baskı ve yıldırma uygulamalar, mobbinge eşdeğer uygulamalardır. Bu baskılarla, Sevim Turan öğretmenimizin mesleki kıdemi ve kariyeri hiçe sayılmakta, mesleki onuruyla oynanmaktadır. Okul müdürünün ‘mobing’e varan uygulamalarını şiddetle kınıyor ve kamuoyuna sunuyoruz” dedi.

“EŞİM HASTALANARAK VEFAT ETTİ”

Basın açıklamasında söz alan öğretmen eşi Gülseren Canpolat, ‘Eşim Ali Canpolat bu okulda yıllarca matematik öğretmenliği yapmıştır, sayılan sevilen ve çok değerli öğretmen olduğunu çevreden ve velilerden her zaman duymuşumdur. Ama yıllarca mobbing uygulaması uygulandı ki ondan dolayı yaşadığı üzüntü, sıkıntı ve stres 2013 yılında emekli olmasına neden oldu. Bir yıl sonra hastalanarak vefat etti. O üzüntüyü içinden atamadı çünkü haksızlık, vicdansızlık yapılmıştı. Onun tek amacı bu vatana güzel insanlar ve bireyler yetiştirmekti. İçimdeki bu üzüntüyü dile getirmek istedim, eşim umarım beni duymuştur” ifadelerini kullandı.

16 Haz 2022 - 17:40 - Gündem

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