16 Haz 2022 - 21:00- Eğitim G: 16 Haz 2022 - 17:44

419 bin öğrenci için paydos zili bugün çalıyor

Dönemin son ders zili bugün çalacak. Bu yıl son ders zili karne dağıtım programı, İzmit Çubuklu Osmaniye İlkokulu’nda saat 11.00’de yapılacak

419 bin öğrenci için paydos zili bugün çalıyor mask

6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı bugün sona eriyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bin 184 resmi ve özel okulda 27 bin 720 öğretmenin eğitim verdiği 418 bin 602 öğrenci bugün itibariyle yaz tatiline giriyor. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

RAKAMLARLA SON DERS GÜNÜ

İlimizde okul öncesi eğitim gören öğrenci sayısı: 51 bin 862

İlimizde ilkokulda eğitim gören öğrenci sayısı: 129 bin 747

İlimizde ortaokulda eğitim gören öğrenci sayısı: 119 bin 137

İlimizde liselerde eğitim gören öğrenci sayısı: 117 bin 856

12. Sınıflardan mezun olarak üniversite hayatına başlamaya hak kazanan öğrenci sayısı: 23 bin 921

16 Haz 2022 - 21:00 - Eğitim

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