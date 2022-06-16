419 bin öğrenci için paydos zili bugün çalıyor

6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı bugün sona eriyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bin 184 resmi ve özel okulda 27 bin 720 öğretmenin eğitim verdiği 418 bin 602 öğrenci bugün itibariyle yaz tatiline giriyor. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
RAKAMLARLA SON DERS GÜNÜ
İlimizde okul öncesi eğitim gören öğrenci sayısı: 51 bin 862
İlimizde ilkokulda eğitim gören öğrenci sayısı: 129 bin 747
İlimizde ortaokulda eğitim gören öğrenci sayısı: 119 bin 137
İlimizde liselerde eğitim gören öğrenci sayısı: 117 bin 856
12. Sınıflardan mezun olarak üniversite hayatına başlamaya hak kazanan öğrenci sayısı: 23 bin 921
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.