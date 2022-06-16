Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.K. ve Ö.F.Ş. İsimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.