Alınan bilgiye göre Kocaeli’de kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.K. ve Ö.F.Ş. İsimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
16 Haz 2022 - 18:16- Asayiş Güncelleme: 16 Haz 2022 - 18:19
Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar
Kocaeli’de kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.