16 Haz 2022 - 18:16- Asayiş G: 16 Haz 2022 - 18:19

Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

Kocaeli’de kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.K. ve Ö.F.Ş. İsimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

# polis

16 Haz 2022 - 18:16 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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