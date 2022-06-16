Öğrenciler Jandarma Teşkilatı’nı böyle anlattı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Çocuk Gözünde Jandarma" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Şiir kategorisinde 10. sınıf öğrencisi Volkan Arslan, 4. sınıf öğrencisi Berat Günay, 8. sınıf öğrencisi Kübra Başar; resim kategorisinde 9. sınıf öğrencisi Aslı Nisa Tosuner, 8. sınıf öğrencisi İpek Burcu Ünal, 11. sınıf öğrencisi Rahile Kıvcı; kompozisyon kategorisinde ise 4. sınıf öğrencisi Erva Efe dereceye girdi. Öğrencilere ödülleri, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenle teslim edildi.
Solaklar İlkokulu öğrencileri de, İl Jandarma Komutanlığı’na gelerek, kendileri için okul önünde ve çevresinde önlem alan jandarma personellerini ziyaret etti. Jandarma personellerine teşekkürlerini sunan öğrenciler, teşkilatın 183’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aynı zamanda öğrenciler, JAK, komando ve köpek timlerinin gösterilerini izledi, kendileri için hazırlanan komando parkurunda doyasıya eğlendi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.