Dilovası'nda bulunan bir binanın 5. katında yaşayan kadın, yıkadığı halısını kuruması için balkonuna astı. Bir süre sonra halısını balkonda göremeyen kadın, aşağıya baktığında halıyı telefon kablosunda asılı halde gördü. Kendi imkanlarıyla halısını alamayan kadın, o sırada yoldan geçen Dilovası Belediyesi’ne ait çöp toplama kamyonunun şoföründen yardım istedi. Kadının isteğini geri çevirmeyen personel, halıyı kablonun üstünden indirerek, sahibine teslim etti.
16 Haz 2022 - 22:41- Asayiş Güncelleme: 16 Haz 2022 - 22:44
Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu
Kocaeli’de balkona asılan halı, 5. kattan telefon kablosunun üzerine düştü. Halısı düşen kadının yardımına ise belediye personeli yetişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.