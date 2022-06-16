16 Haz 2022 - 22:41- Asayiş G: 16 Haz 2022 - 22:44

Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu

Kocaeli’de balkona asılan halı, 5. kattan telefon kablosunun üzerine düştü. Halısı düşen kadının yardımına ise belediye personeli yetişti.
Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dilovası'nda bulunan bir binanın 5. katında yaşayan kadın, yıkadığı halısını kuruması için balkonuna astı. Bir süre sonra halısını balkonda göremeyen kadın, aşağıya baktığında halıyı telefon kablosunda asılı halde gördü. Kendi imkanlarıyla halısını alamayan kadın, o sırada yoldan geçen Dilovası Belediyesi’ne ait çöp toplama kamyonunun şoföründen yardım istedi. Kadının isteğini geri çevirmeyen personel, halıyı kablonun üstünden indirerek, sahibine teslim etti.

16 Haz 2022 - 22:41 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.390.343 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı mask
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Derince'de yine intihar! Kendini iple astı mask
Derince'de yine intihar! Kendini iple astı
İlkin Doydum'un acı günü mask
İlkin Doydum'un acı günü
34 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı mask
34 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Aranan hükümlü polise yakalandı mask
Aranan hükümlü polise yakalandı
Arkadaşını öldüren sanık: "Kendisinin öldüğüne inanmıyorum" mask
Arkadaşını öldüren sanık: "Kendisinin öldüğüne inanmıyorum"
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL