Apartman boşluğuna düşen genci tuvalet duvarını kırıp kurtardılar

Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1315/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan D. (17) isimli bir genç yaklaşık 2 kat yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Emircan D.’nin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, düştüğü yerde mahsur kalan vatandaşı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, bir dairenin tuvalet duvarını kırarak gence ulaşabildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaş, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.