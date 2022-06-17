Olay, Darıca Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem T. (19) ile arkadaşı Ö.Y.A. isimli iki genç, gece saatlerinde denize girmek istedi. Bir süre yüzen ikiliden Adem T.’nin gözden kaybolmasının ardından arkadaşı endişeye kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese can kurtaran ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan can kurtaranlar, denizde kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde suni teneffüs ve kalp masajı yapılan genç, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
17 Haz 2022 - 09:17- Asayiş Güncelleme: 17 Haz 2022 - 09:20
Gece vakti denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Darıca'da bulunan millet bahçesinde denize giren 2 arkadaştan birisi boğulma tehlikesi geçirdi. Genç, ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.