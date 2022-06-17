Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü

Olay, Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Dubai Port Liman işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih K. adlı çalışan, limandaki bir gemide yaptığı çalışma esnasında 5 metreden ambara düştü. İş kazasını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesinde yaralı işçi düştüğü ambardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan yaralının yakınları kazayı duyunca hastaneye akın etti. Polis, iş kazası ile ilgili inceleme başlattı.