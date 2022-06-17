Özlü, karadeniz müziğinin güçlü seslerini ağırladı

Başkan M. Yasin Özlü, ziyarette misafirleriyle birlikte hoş sohbet gerçekleştirirken Başiskeleli hemşehrilerine güzel bir etkinliğin sürprizine de verdi. Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Özlü şunları kaydetti: " Başiskele'nin evladı Karadeniz müziğinin genç yeteneği Bedirhan kardeşim ve Karadeniz müziğinin güçlü sesi Recebim'i belediyemizde ağırladık. 22-23-24 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz Kadırga Şenlikleri'nde siz değerli hemşehrilerimize dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladık."
KADIRGA ŞENLİĞİ GELENEKSELLEŞECEK
Birbirinden değerli ve sevilen ses sanatçılarının sahne alacağı Kadırga Şenliği 22 Temmuz Cuma günü başlayacak. İlki geçen yıl gerçekleştirilen, büyük beğeni ve yoğun ilgi toplayan Kadırga Şenliği geleneksel olarak yapılmaya devam edilecek. Doğantepe Mahallesi’nde kurulacak alanda bölge halkı gönüllerince eğlenecek.
PROGRAM AKIŞI
22 Temmuz Cuma
Recebim
Bedirhan
Mehmet Durak
Davul zurna Bahattin Kılıç-Ali Osman Şarlı
23 Temmuz Cumartesi
Yasemin Yıldız
Mehmet Tak
Sebian Altunay
Sultan Bekçi
24 Temmuz Pazar
Hayri Yaşar Karagülle
Akçaabatlı Şenol
Onur Özkan
Davul zurna Bahattin Kılıç - Ali Osman Şarlı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.