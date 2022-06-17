Özlü, karadeniz müziğinin güçlü seslerini ağırladı

Başkan M. Yasin Özlü, ziyarette misafirleriyle birlikte hoş sohbet gerçekleştirirken Başiskeleli hemşehrilerine güzel bir etkinliğin sürprizine de verdi. Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Özlü şunları kaydetti: " Başiskele'nin evladı Karadeniz müziğinin genç yeteneği Bedirhan kardeşim ve Karadeniz müziğinin güçlü sesi Recebim'i belediyemizde ağırladık. 22-23-24 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz Kadırga Şenlikleri'nde siz değerli hemşehrilerimize dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladık."

KADIRGA ŞENLİĞİ GELENEKSELLEŞECEK

Birbirinden değerli ve sevilen ses sanatçılarının sahne alacağı Kadırga Şenliği 22 Temmuz Cuma günü başlayacak. İlki geçen yıl gerçekleştirilen, büyük beğeni ve yoğun ilgi toplayan Kadırga Şenliği geleneksel olarak yapılmaya devam edilecek. Doğantepe Mahallesi’nde kurulacak alanda bölge halkı gönüllerince eğlenecek.

PROGRAM AKIŞI

22 Temmuz Cuma

Recebim

Bedirhan

Mehmet Durak

Davul zurna Bahattin Kılıç-Ali Osman Şarlı

23 Temmuz Cumartesi

Yasemin Yıldız

Mehmet Tak

Sebian Altunay

Sultan Bekçi

24 Temmuz Pazar

Hayri Yaşar Karagülle

Akçaabatlı Şenol

Onur Özkan

Davul zurna Bahattin Kılıç - Ali Osman Şarlı