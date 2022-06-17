Kocaeli’de 83 KAÇAK göçmen sınır dış edildi

Kocaeli Valiliği son dört günde 83 kaçak göçmenin yakalanıp sınır dışı edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuruda, “Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge illerimiz ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 9 düzensiz göçmen 14 Haziran 2022 tarihinde, 74 düzensiz göçmen ise 16 Haziran 2022 tarihinde olmak üzere toplam 83 yabancı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı operasyonu neticesinde ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.