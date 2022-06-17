Kocaeli Valiliği son dört günde 83 kaçak göçmenin yakalanıp sınır dışı edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuruda, “Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge illerimiz ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 9 düzensiz göçmen 14 Haziran 2022 tarihinde, 74 düzensiz göçmen ise 16 Haziran 2022 tarihinde olmak üzere toplam 83 yabancı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı operasyonu neticesinde ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.
17 Haz 2022 - 10:01- Asayiş Güncelleme: 17 Haz 2022 - 10:02
Kocaeli’de 83 KAÇAK göçmen sınır dış edildi
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuru kapsamında son dört günde Kocaeli’de 83 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.