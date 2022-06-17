Ali Osman Baş’ın ablası vefat etti

80 yaşında olduğu öğrenilen ve Almanya’dan emekli olduğu açıklanan Şendoğan’ın bir süredir yaşlılığa bağlı nedenle rahatsızlık yaşadığı ve son dönemde geçirdiği felç nedeniyle Almanya’da tedavi gördüğü öğrenildi.

CENAZE SAKARYA’DA

Almanya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Huri Şendoğan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından ülkeye getirildi. Şendoğan için bugün cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Yeşilova Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.