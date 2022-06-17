Ali Osman Baş’ın ablası vefat etti

80 yaşında olduğu öğrenilen ve Almanya’dan emekli olduğu açıklanan Şendoğan’ın bir süredir yaşlılığa bağlı nedenle rahatsızlık yaşadığı ve son dönemde geçirdiği felç nedeniyle Almanya’da tedavi gördüğü öğrenildi.
CENAZE SAKARYA’DA
Almanya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Huri Şendoğan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından ülkeye getirildi. Şendoğan için bugün cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Yeşilova Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.