17 Haz 2022 - 10:06- Gündem G: 17 Haz 2022 - 10:08

Ali Osman Baş’ın ablası vefat etti

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş’ın ablası Huri Şendoğan hayatını kaybetti.

Ali Osman Baş’ın ablası vefat etti mask

80 yaşında olduğu öğrenilen ve Almanya’dan emekli olduğu açıklanan Şendoğan’ın bir süredir yaşlılığa bağlı nedenle rahatsızlık yaşadığı ve son dönemde geçirdiği felç nedeniyle Almanya’da tedavi gördüğü öğrenildi.

CENAZE SAKARYA’DA

Almanya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Huri Şendoğan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından ülkeye getirildi. Şendoğan için bugün cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Yeşilova Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

17 Haz 2022 - 10:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.377.650 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tarımsal sulama kanalları temizleniyor mask
Tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Özlü, karadeniz müziğinin güçlü seslerini ağırladı mask
Özlü, karadeniz müziğinin güçlü seslerini ağırladı
Öğrenciler Jandarma Teşkilatı’nı böyle anlattı mask
Öğrenciler Jandarma Teşkilatı’nı böyle anlattı
Eğitim Sen'den MEB'e bol sıfırlı karne mask
Eğitim Sen'den MEB'e bol sıfırlı karne
Eğitim Sen’den Karamürsel Alp A.L. müdürüne mobbing tepkisi mask
Eğitim Sen’den Karamürsel Alp A.L. müdürüne mobbing tepkisi
İzmit Belediyesi, Zabıtan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu  mask
İzmit Belediyesi, Zabıtan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu 
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL