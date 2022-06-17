Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti

Olay, gece saatlerinde Darıca Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem T. (19) ile arkadaşı Ö.Y.A. isimli iki genç, gece saatlerinde denize girmek istedi. Bir süre yüzen ikiliden Adem T.’nin gözden kaybolmasının ardından arkadaşı endişeye kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese can kurtaran ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan can kurtaranlar, denizde kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde suni teneffüs ve kalp masajı yapılan genç, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dakikalarca feryat etti

Öte yandan arkadaşının denizde kaybolan Adem T.’yi bulabilmek için dakikalarca denizde feryat ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kocaeli Gündem sayfasının yayınladığı görüntülerde, arkadaşının sudan çıkmadığını fark eden Ö.Y.A., bağırarak defalarca Adem T.’nin ismini söylüyor. Ö.Y.A.’nın çevredeki insanlara ‘Polisi arayın, yüzme bilen yok mu?’ diye bağırarak yardım istediği de görülüyor. Hastanede tedaviye alınan Adem T.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.