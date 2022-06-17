Bedelli askerlik affının detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu, yoklama kaçağı ve bakaya vatandaşlara bedelli askerlik imkânı sunan düzenlemede sona gelindi. Edinilen bilgilere göre, hükûmet, bu durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı çalışmayı tamamladı.
BEDELLİ AFFINDAKİ RAKAMLAR MEVCUT ÜCRETLERİN ÜZERİNDE OLACAK
Bugün Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hızla yasalaşması bekleniyor. TBMM'de görüşülecek bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek. Bedelli affından yararlananlar hakkında daha önce başlatılan işlemlerin de sonlandırılacağı ifade ediliyor.
DÖVİZLİ ASKERLİK AFFI DA GELİYOR
Bunun yanı sıra, dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan 2 bin 100 kişi bulunuyor. Bu kişiler için de dövizli askerlik affı getirilecek. Türkiye gazetesinin haberine göre ikinci kez başvuru yaparak, dövizli askerlikten yararlanmaları sağlanacak.
"GENÇLERİMİZ ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURABİLİRLER"
Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" demişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.