17 Haz 2022 - 11:33- Gündem G: 17 Haz 2022 - 11:35

İZGİM’İ ziyaret eden minikler geri dönüşüm konusunda bilinçlendi

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ni (İZGİM) ziyaret eden Hızır Reis İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, hem oyunlar oynadı hem de geri dönüşüm konusunda bilinçlendi

İZGİM’İ ziyaret eden minikler geri dönüşüm konusunda bilinçlendi mask
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İZGİM içerisinde yer alan Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Hızır Reis İlkokulu Anasınıfı 4 şube toplam 50 öğrenci ile İZGİM’i ziyaret etti. Geri dönüşüm hakkında bilgilendirilen minik öğrenciler, atıkların çevreye, doğaya ve canlılara zararları ile hangi atıkların geri dönüştürülebileceği hakkında bilgi sahibi oldu.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Çocuk Kütüphanesindeki kitapları inceleyen ve öğretmenlerini seçtikleri bir hikâye kitabını okuyan öğrenciler, kendi kitap ayraçlarını yaptılar. Çocuklar daha sonra İZGİM oyun alanına geçerek keyifli vakit geçirdi. Ziyaret programı sonunda katılım sertifikası ve kendileri için hazırlanan hediyelerini alan minikler, İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler. 
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17 Haz 2022 - 11:33 - Gündem

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