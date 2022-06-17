İZGİM’İ ziyaret eden minikler geri dönüşüm konusunda bilinçlendi

İZGİM içerisinde yer alan Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Hızır Reis İlkokulu Anasınıfı 4 şube toplam 50 öğrenci ile İZGİM’i ziyaret etti. Geri dönüşüm hakkında bilgilendirilen minik öğrenciler, atıkların çevreye, doğaya ve canlılara zararları ile hangi atıkların geri dönüştürülebileceği hakkında bilgi sahibi oldu.
DOYASIYA EĞLENDİLER
Çocuk Kütüphanesindeki kitapları inceleyen ve öğretmenlerini seçtikleri bir hikâye kitabını okuyan öğrenciler, kendi kitap ayraçlarını yaptılar. Çocuklar daha sonra İZGİM oyun alanına geçerek keyifli vakit geçirdi. Ziyaret programı sonunda katılım sertifikası ve kendileri için hazırlanan hediyelerini alan minikler, İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.