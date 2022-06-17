Haydi su sporları festivaline

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Su Sporları Festivali bugün Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde sona erecek. Festivalde flyboard, su jeti, dragon bot, yelken, kürek ve su altı dalış branşlarında gösteriler yapılacak. Festivale katılan vatandaşlar içinde alanda özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivale katılan vatandaşlar kendileri için hazırlanan vr etkinlikleri, nerf su savaşları, survivor parkuru, plaj voleybolu ve plaj futbolu etkinliği gerçekleştirilecek. Akşam ise İmera Konseri ile keyifli gün sona erecek.