Öncü Spor Kulübü attığını vurdu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul Atatürk Havaalanı’nda Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması düzenlendi. Festivale katılan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Hatice Kurt Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

TAKDİR TOPLADILAR

Yıldızlar kategorisinde yarışan İbrahim Ethem Lafçı ise yarışmayı 4. olarak tamamladı. Türkiye genelinde toplam 36 sporcunun katıldığı festivale katılan Öncü Spor’un 3 sporcusundan 2’si derece elde etti. Antrenörler, Melike Cortuk, Tuncay Eren, Ahmet Temel ve sporcular Hatice Kurt, Kevser Yıldırım, İbrahim Ethem Lafçı ile Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Resul Temel mücadelesi ile takdir topladı