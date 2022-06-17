Öncü Spor Kulübü attığını vurdu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul Atatürk Havaalanı’nda Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması düzenlendi. Festivale katılan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Hatice Kurt Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.
TAKDİR TOPLADILAR
Yıldızlar kategorisinde yarışan İbrahim Ethem Lafçı ise yarışmayı 4. olarak tamamladı. Türkiye genelinde toplam 36 sporcunun katıldığı festivale katılan Öncü Spor’un 3 sporcusundan 2’si derece elde etti. Antrenörler, Melike Cortuk, Tuncay Eren, Ahmet Temel ve sporcular Hatice Kurt, Kevser Yıldırım, İbrahim Ethem Lafçı ile Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Resul Temel mücadelesi ile takdir topladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.