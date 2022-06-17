Öğretmenlerden müzik ziyafeti  

Derince ilçesinde farklı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerden oluşan koronun her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği konserlerin bu yıl beşincisi yapıldı. Derince Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Öğretmenin Sesi Musiki Gecesi, 60 Evler Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti.

KONSER ETKİNLİĞİ

Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, meclis üyeleri, milli eğitim şube müdürleri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, eğitim camiasından temsilciler ve çok sayıda Derincelinin katıldığı konser etkinliği yaklaşık iki saat sürdü.

BİRBİRİNDEN GÜZEL 26 ESER

Şef Nimet Uçar yönetiminde sahne alan öğretmenlerin dinleyicilere Çığrışır Bülbüller, Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor, Meteristen İneydim, Candan İleri, Yeşil Ördek, Yaktın Yandırdın Beni, Bahçalarda Mor Meni, Potbori, Pınar Başından Bulanır, Kırşehir Gülleri, Karadır Kaşların Ferman Yazdırır, Karadeniz Potpori, Feridem, Ah Neyleyim Gönül Senin Elinden, Drama Köprüsü, Bahça Duvarından Aştım, Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler, Çubuğuna Lüleyim, Yorgunum Dostlarım, Taşa Çaldım Ayva ile Narımı, Bir Ceket İsterem Kolu Düğmeli, Kul Olayım Kalem Tutan Ellere, Zeybek, Gönül Çalamazsan Aşkını Sazını ve Felek Ne Derdin Var ise adlı Türkiye’nin her yöresinden birbirinden güzel 26 eseri seslendirdiği konser büyük beğeni topladı.