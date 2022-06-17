Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da istişareye verdiği önem doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu bağlamda her hafta farklı noktalarda esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Aygün, bu kez Çınarlı Mahallesi’ne konuk oldu. Bölgede gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnasında Başkan Aygün’e Belediye Meclis Üyeleri İmdat Gülcan ve Kurtuluş Aytekin de eşlik etti.
GÖNÜL KÖPRÜLERİ
İstişare kültürünün kendileri için en önemli unsur olduğunu belirten Başkan Aygün, “İlçemizde esnaflarımızı ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Hayırlı işler temennisinde bulunduğumuz kıymetli esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.