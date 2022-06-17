Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da istişareye verdiği önem doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu bağlamda her hafta farklı noktalarda esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Aygün, bu kez Çınarlı Mahallesi’ne konuk oldu. Bölgede gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnasında Başkan Aygün’e Belediye Meclis Üyeleri İmdat Gülcan ve Kurtuluş Aytekin de eşlik etti.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ

İstişare kültürünün kendileri için en önemli unsur olduğunu belirten Başkan Aygün, “İlçemizde esnaflarımızı ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Hayırlı işler temennisinde bulunduğumuz kıymetli esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.