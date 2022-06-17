17 Haz 2022 - 15:14- Gündem G: 17 Haz 2022 - 15:15

Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelindeki sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bu kez Çınarlı Mahallesi’nde devam etti

Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da istişareye verdiği önem doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteriyor.  Bu bağlamda her hafta farklı noktalarda esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Aygün, bu kez Çınarlı Mahallesi’ne konuk oldu. Bölgede gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnasında Başkan Aygün’e Belediye Meclis Üyeleri İmdat Gülcan ve Kurtuluş Aytekin de eşlik etti.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ

İstişare kültürünün kendileri için en önemli unsur olduğunu belirten Başkan Aygün, “İlçemizde esnaflarımızı ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Hayırlı işler temennisinde bulunduğumuz kıymetli esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

17 Haz 2022 - 15:14 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.377.650 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Art Nicomedia prodüksiyonu filmlere ödül mask
Art Nicomedia prodüksiyonu filmlere ödül
Vali Yavuz: Kocaeli ile Trabzon’u birbirine benzetiyorum mask
Vali Yavuz: Kocaeli ile Trabzon’u birbirine benzetiyorum
Öğretmenlerden müzik ziyafeti   mask
Öğretmenlerden müzik ziyafeti  
Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri mask
Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri
KSO’dan ‘33. Yıl ve Yaza Merhaba Konseri’ mask
KSO’dan ‘33. Yıl ve Yaza Merhaba Konseri’
Çocuk Ödül Market ile çevre zinciri Alikahya’ya ulaştı mask
Çocuk Ödül Market ile çevre zinciri Alikahya’ya ulaştı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL