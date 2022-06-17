ÇYDD Kandıra, 2 bin 500 çocuğu lunaparka götürdü

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen, Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Park Lunasan’da gerçekleştirilen lunapark etkinliğinin 19’uncusu önceki gün yapıldı. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren öncülüğünde gerçekleşen etkinlik kapsamında her yıl, hayatlarında hiç lunapark görmemiş ya da lunaparka çok az gitmiş çocukları doyasıya eğlendirmek ve mutlu etmek amacıyla düzenleniyor.

“Sevim teyze cennete gider mi?”

Duygularını gazetemize anlatan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak yıllardır Park Lunasan’ın sahibi Mustafa Pehlivan bize Kandıra ÇYDD’ye burayı açıyor. Ücretsiz bir şekilde yapıyor bunu. Hayatında hiç lunapark görmemiş çocuklar, Kandıra ve köy okullarının çocuklarını davet ediyoruz. Ulaşımlarını da sağlıyoruz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından tahsis edilen otobüslerle çocuklar buraya getirildi” dedi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Deren, “Çocukların mutluluğu bizi çok duygulandırıyor. Hatta geçmiş yıllarda anaokulu çocuğu dedesine, ‘Sevim teyze cennete gider değil mi?’ demiş, dedesi de ‘Neden?’ diye sorunca çocuk, ‘Biz çocukları çok sevindiriyor, onun için’ demiş. Ben de bu güzelliği, mutluluğu yaşattığım için çok mutluyum. Park Lunasan ailesine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KANDIRA VE İZMİT’TEN”

Son olarak Deren, “Kocaeli’deki Atatürk Köşesi açtığımız okullardaki öğrencileri davet ettik. Açılışlarda çocuklara lunapark sözü verdik ve büyük bir alkış almıştık. Onun için bugün Kandıra’nın okullarının dışında İzmit’in okullarının da tüm çocukları burada. Çok mutluyum, herkese çok teşekkür ediyorum. Kandıra ve İzmit’ten 2 bin 500 çocuk burada. Yarın okullar tatil olacağı için sene sonu karne hediyesi vermek istedik. İki yıldır pandemi nedeniyle getiremediğimiz için çocuklar gelip çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

2,5 SAAT BOYUNCA ÜCRETSİZ VE KESİNTİSİZ EĞLENCE

Düzenlenen etkinliğe ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’in yanı sıra ÇYDD Kandıra Yöneticileri İpek Sümer, Ayfer Kocatürk, Neslihan Akarsu, Füsun Aykutluca, ÇYDD Kocaeli Kurucusu Gülşen Müstecaplıoğlu, Park Lunasan Genel Müdürü Feza Moramollu, İzmit ve Kandıra’dan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci, veli ve öğretmen katılım sağladı. Etkinlikte yaklaşık 2 buçuk saat boyunca ücretsiz lunapark hizmeti sunuldu. İzmit Belediyesi tarafından sağlanan otobüsler ile Kandıra’dan 5 otobüs ile öğrenciler lunaparka ulaşım sağlarken bazı veliler ise kendi araçlarıyla geldi.