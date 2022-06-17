Metaverse’in ilk otomotiv dijital stüdyosu Ford’dan

Araç teknolojileri kadar dijitalleşme alanında da öncülüğü üstlenen Ford Türkiye, müşterilerine en yenilikçi dijital platformlarda da ulaşmayı sürdürüyor. “Geleceği bugünden yaşatan” marka olarak, son dönemde teknolojiye ilgi duyanların cazibe noktası haline gelen ve paralel bir sanal dünya özelliğiyle dikkat çeken Metaverse’te de yerini alıyor.

YENİLİKÇİ UYGULAMA

2020 yılında yenilikçi teknolojik uygulaması “Ford Dijital Stüdyo”yu hayata geçirerek müşteri deneyiminde çıtayı yükselten Ford Türkiye, şimdi de bu yenilikçi uygulama ile Metaverse evreninde Türkiye’nin ilk dijital stüdyosunu kuruyor.

DÜNYANIN GELECEĞİ

Ford Dijital Stüdyo Metaverse, Ford’un otomotiv dünyasıyla ilgili olarak müşterilerine çizdiği gelecek resminde ve bu resmin ardından yatan hikayede önemli bir yeri dolduruyor. Gerek markanın teknolojideki öncü rolünü vurgulaması gerekse tasarımı ve içeriğiyle dikkat çeken proje dönüşen otomobil dünyasının geleceğini şimdiden ortaya koyuyor.