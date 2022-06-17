Başkan Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında bütçe gelirleri 317.75 milyar TL, bütçe giderleri 173.77 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 47.3 olurken, gelirlerdeki artış yüzde 203.9 oldu. Bu gelişmelerle bütçenin mayıs ayında 143.97 milyar TL fazla verdiğini görüyoruz. Ocak mayıs dönemi bütçe fazlası ise 124.61 milyar TL oldu” dedi.

VERGİ GELİRİ

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, bütçede verilen fazla vergi gelirlerinin katkısına dikkat çekerek, “Vergi gelirlerinde mayıs ayında gerçekleşen yüzde 213.9’luk artışın bütçeyi önemli ölçüde desteklediğini görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; kurumlar vergisinde yüzde 505.4’lük artış dikkat çekiyor. Burada, kurumlar vergisinin bu yıl mayıs ayında ödenmesinin de etkisini görüyoruz. Geçen yıl geçici vergi beyan süreleri mayıs ayı sonuna kadar uzatılmış ve tahsilatı takip eden aylarda olmuştu. Mayıs ayında; dahilde alınan KDV’de yüzde 70.1, ÖTV’de yüzde 133.2’lik artışlar oldu. İthalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 139.7’lik artış olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.