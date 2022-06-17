Kocaeli'de mayıs ayında 3 bin 252 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve % 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Mayıs ayında Kocaeli İlinde 3 252 konut satıldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.