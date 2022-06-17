17 Haz 2022 - 15:28- Ekonomi G: 17 Haz 2022 - 15:29

Kocaeli'de mayıs ayında 3 bin 252 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 10...
Kocaeli'de mayıs ayında 3 bin 252 konut satıldı. mask

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve % 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu.  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Mayıs ayında Kocaeli İlinde 3 252 konut satıldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.

17 Haz 2022 - 15:28 - Ekonomi

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