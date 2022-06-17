FLO’dan özel kampanya

Babalar Günü’nde hediye arayışında olanlar; en trend ayakkabı modellerinden kemer, çanta, cüzdan gibi aksesuarlara çok sayıda ürün seçeneğini FLO’da buluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de FLO, geniş ürün yelpazesiyle Babalar Günü’ne şık alternatifler sunuyor. Yılın son trendlerini modern ve güçlü dokunuşlarla koleksiyonuna taşıyan FLO, farklı tarzda ve zevkteki babalara hitap edecek ayakkabıları ile Babalar Günü için hediye arayışında olanlara birbirinden şık alternatifler sunuyor. FLO’nun Babalar Günü koleksiyonunda klasik, günlük ve spor ayakkabı modellerinden, cüzdan, çanta ve kemerlere kadar pek çok alternatif yer alıyor.