17 Haz 2022 - 15:28- Ekonomi G: 17 Haz 2022 - 15:29

FLO’dan özel kampanya

Babalar Günü’nde hediye arayışında olanlar; en trend ayakkabı modellerinden kemer, çanta, cüzdan gibi aksesuarlara çok sayıda ürün seçeneğini FLO’da b...
FLO’dan özel kampanya mask

Babalar Günü’nde hediye arayışında olanlar; en trend ayakkabı modellerinden kemer, çanta, cüzdan gibi aksesuarlara çok sayıda ürün seçeneğini FLO’da buluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de FLO, geniş ürün yelpazesiyle Babalar Günü’ne şık alternatifler sunuyor. Yılın son trendlerini modern ve güçlü dokunuşlarla koleksiyonuna taşıyan FLO, farklı tarzda ve zevkteki babalara hitap edecek ayakkabıları ile Babalar Günü için hediye arayışında olanlara birbirinden şık alternatifler sunuyor. FLO’nun Babalar Günü koleksiyonunda klasik, günlük ve spor ayakkabı modellerinden, cüzdan, çanta ve kemerlere kadar pek çok alternatif yer alıyor.
# ile

17 Haz 2022 - 15:28 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.377.650 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başarılı iş insanlarından BYFİX’e ziyaret! mask
Başarılı iş insanlarından BYFİX’e ziyaret!
Dijital bankacılık kullanımı yayılıyor   mask
Dijital bankacılık kullanımı yayılıyor  
Le Mans 24 Saat Yarışı nefes kesti mask
Le Mans 24 Saat Yarışı nefes kesti
Hazır ofislere talep arttı mask
Hazır ofislere talep arttı
Axess’ten kampanya mask
Axess’ten kampanya
Türk Telekom’dan babalara kampanya mask
Türk Telekom’dan babalara kampanya
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL