17 Haz 2022 - 15:29- Ekonomi G: 17 Haz 2022 - 15:30

Hazır ofislere talep arttı

Konut kira artışına yüzde 25 sınır getiren düzenleme TBMM’de kabul edildi. Ancak işyeri kira artışı kapsam dışında tutuldu. Son 2 yıldır pandemi neden...
Hazır ofislere talep arttı mask

Konut kira artışına yüzde 25 sınır getiren düzenleme TBMM’de kabul edildi. Ancak işyeri kira artışı kapsam dışında tutuldu. Son 2 yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçiren işletme sahipleri bir de fahiş zam yükü ile mücadele ediyorlar.  MTC Holding bünyesinde hizmet veren LOGOS Ofis Genel Müdürü Özge Cömert, “Faiş kira artışları ile hazır ve sanal ofislere talep % 60 artış gösterdi. Hazır ofislere geçen işletme sahipleri yüksek kira bedeli, aylık stopaj ve sürekli artan faturalardan hiçbir şekilde etkilenmiyor” dedi.
# bir, ile

17 Haz 2022 - 15:29 - Ekonomi

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