Axess’ten kampanya

Akbank’ın 2001 yılından bu yana müşterilerine yıl boyu kazançlı kampanyalar sunan kredi kartı Axess, internetin kredi kartı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 15 Temmuz’a kadar Axess veya Wings’e ilk kez başvuranlar Hepsiburada, Amazon.com.tr, Boyner.com.tr, istegelsin, GittiGidiyor, Morhipo.com ve Teknosa.com’dan 25 Temmuz’a kadar yapacakları harcamalarda yüzde 20, işlem başına en fazla 100 TL, toplam 500 TL’ye varan indirim kazanıyor. Üstelik 1 yıl boyunca kart ücreti de ödemiyor. Cebe inen Axess veya Wings’e başvuranlar, fiziksel kartlarının ulaşmasını beklemeden, Juzdan üzerinden görüntüledikleri kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanabiliyor.