Türk Telekom’dan babalara kampanya

Türk Telekom, Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleri için seçili akıllı telefon ve yeni nesil aksesuarları indirim fırsatlarıyla satışa sunuyor. Türk Telekom müşterileri Apple ve Samsung marka akıllı telefonları 3 bin TL’ye varan indirimle, Samsung ve Oppo marka akıllı telefonları 2 taksiti Türk Telekom’dan olmak üzere, 12 taksitle satın alma fırsatı yakalıyorlar.