Türk Telekom, Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleri için seçili akıllı telefon ve yeni nesil aksesuarları indirim fırsatlarıyla satışa sunuyor. Türk Telekom müşterileri Apple ve Samsung marka akıllı telefonları 3 bin TL’ye varan indirimle, Samsung ve Oppo marka akıllı telefonları 2 taksiti Türk Telekom’dan olmak üzere, 12 taksitle satın alma fırsatı yakalıyorlar.
17 Haz 2022 - 15:29- Ekonomi Güncelleme: 17 Haz 2022 - 15:31
Türk Telekom’dan babalara kampanya
Türk Telekom, Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleri için seçili akıllı telefon ve yeni nesil aksesuarları indirim fırsatlarıyla satışa sunuyor. Türk...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.